В топ-10 самых популярных марок на вторичном российском авторынке по итогам февраля рост продаж в годовом сравнении отмечен только у Lada (+4,3%), сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Рост спроса на Lada обусловлен исключительно доступным для потребителя ценообразованием на модели, а также низкой стоимостью обслуживания, доступностью запчастей и возможностью производить ремонты собственными силами», - сообщил агентству директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию. 21% респондентов уверены, что продажи снизились из-за того, что потенциальные покупатели ждут еще больших скидок на автомобили.

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