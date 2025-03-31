Автомобили в России становятся менее доступными

Это следует из отчета Росстата на основе комплексного наблюдения условий жизни населения, который публикуется раз в два года. Статистика за 2024 год включает средний возраст машин в парке страны, количество семей, у которых уже есть автомобиль, а также тех, кто не может себе его позволить. Согласно данным ведомства, с 2022 года автопарк в России постарел на 4,4 года — средний возраст машин в стране составляет 11 с половиной лет.

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Росстат утверждает, что два года назад средний возраст машин в автопарке страны составлял 7,1 года, а в 2024-м вырос до 11,5 лет. Вместе с тем доля семей, у которых есть автомобиль, сократилась за это период с 49,6 до 49,3 процента. Доля владельцев автобусов или микроавтобусов за два года уменьшилась с 0,5 до 0,4 процента. Грузовики, как и прежде, эксплуатируются у 0,9 процента домохозяйств.

Есть и статистика по стоянкам: на необорудованных парковках у домов или во дворах машины хранят 74,5 процента семей против 71,7 процента в 2022-м. Доля семей, не имеющих автомобиля по причине отсутствия средств на его покупку, уменьшилась с 50,1 до 47,4 процента. Тех же, кто при желании сможет купить машину на собственные или заемные деньги, также стало меньше — 9,2 против 10,9 процента.

В начале 2025 года сообщалось, что автопарк России продолжает стремительно стареть и уже достиг критической отметки: более 70 процентов автомобилей, регулярно используемых на дорогах страны, перешагнули десятилетний рубеж. Такие данные приводила ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Для кардинального улучшения ситуации необходимо вдвое увеличить продажи новых автомобилей, однако при нынешних условиях это маловероятно.