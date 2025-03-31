Аналитики не ожидают скорого роста продаж машин в России

По итогам 2025 года продажи новых легковых автомобилей просядут до 1,39 млн реализованных дилерами экземпляров при базовом сценарии, однако уже в будущем году спрос начнёт восстанавливаться. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании Oks Labs.

© Quto.ru

Аналитики отмечают, что на данный момент основными негативными факторами являются высокая ключевая ставк Центробанка, что привело к подорожанию транспортных средств.

В 2025 объём продаж при оптимистичном сценарии сократится на 1% (до 1,55 млн машин), при пессимистичном — на 22% (до 1,23 млн штук).

Но уже в будущем году, по прогнозам специалистов, экономические условия станут более благоприятными, а благодаря отложенному спросу, авторынок начнёт расти двузначными темпами.

Обзор авторынка за 2024 год: рост продаж и ожидание падения

Согласно прогнозу, при благоприятном развитии ситуации в 2026 году россияне купят 1,62 млн новых автомобилей — на 17% больше, чем в нынешнем. Рост продолжится и в 2027, когда рост составит 12%, а дилеры реализуют 1,82 млн единиц техники.