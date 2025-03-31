АвтоВАЗ рассказал, как купить Lada без накруток

У дилеров есть возможность устанавливать на машины Lada дополнительное оборудование, увеличивающее итоговую цену, однако клиенты могут стать обладателями автомобиля в заводской комплектации. Об этом сообщает Telegram-канал «Поладим с Lada».

Как утверждается, чтобы стать владельцем такого автомобиля, нужно сначала договориться с дилером о покупке. Пресс-служба отметила, что сроки доставки автомобилей в разных дилерских центрах могут варьироваться.

«Вы можете приобрести автомобиль в базовой комплектации (без дополнительного оборудования) через нашу интернет-витрину», — подчеркнули в АвтоВАЗе.

Там же добавили, что у дилеров есть возможность устанавливать дополнительное оборудование. Подчеркивается, что они могут предлагать его вместе с любыми приобретенными автомобилями.

Как сэкономить на ОСАГО

Ранее инсайдерский паблик «Avtograd» сообщил, что АвтоВАЗ столкнулся с трудностями при окрашивании новых Lada Niva Legend и Lada Niva Travel краской из Китая. По его информации, в марте на конвейере было собрано несколько пробных Niva Legend и Niva Travel, которые окрасили в синюю металлизированную эмаль «Капитан». Отмечалось, что в процессе покраски мастера потратили три дня на то, чтобы довести автомобили до удовлетворительного состояния.