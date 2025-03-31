Китайские машины стали неликвидными для дилеров

Дилеры и лизингодатели в России несут расходы из-за крупных скидок на автомобили BAIC и Kaiyi, которые собирают на калининградском заводе «Автотор». Нынешняя ситуация уже привела к тому, что новые машины стали дешевле изъятых, в итоге последние стало крайне сложно продать.

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Отмечается, что если пользователь услуги просрочил платёж и лизингодатель конфисковал машину, то он сможет компенсировать свои убытки за счёт продажи машин — это стандартный подход в отрасли. Теперь же сложилась «уникальная ситуация, противоречащая бизнес-модели», — из-за избытка такого транспорта на рынке его крайне сложно продать без финансовых потерь.

«Всегда предполагалось, что, если даже клиент выйдет на просрочку, лизинговая компания сможет покрыть свои убытки за счет стоимости предмета лизинга, которая как правило не снижалась, а росла», — пояснил коммерческий директор тюменской компании «ТАЛК лизинг» Владимир Яровенко.

Так, если в 2024 году дилеры наполнили склад машинами Kaiyi и BAIC стоимостью от 1,8 до 2,0 млн рублей, то низкий спрос вынуждает импортёра снижать цены. В итоге сегодня такие машины уже можно найти значительно дешевле, но склады уже забиты техникой из старой партии.