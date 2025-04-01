Покупатели вынуждены месяцами ждать Toyota

Легендарная фраза "А где машина-то?" из советского кинофильма "Берегись автомобиля" как никогда оказалась актуальна в истории, произошедшей с клиентами Toyota по всему миру. Японский бренд на протяжении долгого времени задерживает поставки своих моделей в дилерские центры.

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Как отмечает агентство Reuters, ставка, которую концерн сделал на гибриды, сыграла, и за последние пять лет их продажи выросли почти в три раза до рекордных значений 16 млн штук в год. Из-за повального интереса со стороны покупателей сборочные конвейеры не справляются с нагрузкой, и клиенты вынуждены ожидать своих "железных коней" по нескольку месяцев.

Так, в Европе этот срок достигает от 60 до 70 дней, что в два раза дольше, чем пять лет назад. Наиболее остро дела обстоят с кроссоверами Yaris Cross и RAV4. На родине компании время ожидания еще дольше - от двух до пяти месяцев, а в Индии достигает года.

По информации агентства, "японцы" в курсе проблемы и стараются решить ее всеми возможными способами. В Дели уже готовятся расширить мощности заводов для сборки дополнительных 100 тысяч машин в год, а в США инвестируют средства в постройку нового предприятия по выпуску аккумуляторов.

Гибридные автомобили стали для Toyota единственным источником получения прибыли в Китае, где компания сталкивается с жёсткой конкуренцией со стороны таких брендов, как BYD. В 2024 году общие продажи марки в КНР упали на 7%, в то время как реализация её электромобилей, преимущественно гибридов, выросла на 27%. На фоне существующей проблемы бренду крайне важно остаться в Поднебесной.

Ранее "РГ" писала о том, что самый дорогой бренд Toyota прошел регистрацию в России.