Раритетный S-Class без пробега выставили на продажу в РФ

Как удалось выяснить "Российской газете" в ходе мониторинга сайтов бесплатных объявлений, в столице на продажу выставили уникальный экземпляр Mercedes-Benz S-Class с пробегом всего в 667 километров. За 37-летний седан просят внушительные 13,5 млн рублей.

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Автомобиль в кузове W126 начали выпускать в 1979 году, он задержался на немецком конвейере вплоть до 1991 года. Помимо четырехдверной модели, выпускалась и версия в кузове купе. Одна из самых красивых машин Mercedes была спроектирована именитым дизайнером Бруно Сакко. За всё время было выпущено свыше 800 тысяч седанов.

Представленный экземпляр в версии S300 был построен в 1988 году. Под капотом машины расположен рядный шестицилиндровый мотор с индексом M103 объемом 3,0 литра и мощностью 180 лошадиных сил. В паре с ним работает автоматическая КПП. Он окрашен в синий металлик, интерьер в изобилии покрыт деревянными вставками, а сидения обиты качественным бежевым велюром и обладают функцией электрорегулировки и памятью, на крыше установлен панорамный люк.

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