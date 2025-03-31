Дочернее предприятие «АвтоВАЗа», компания Lada Sport приступила к сборке автомобилей Niva Sport в варианте исполнения Silk Way, сообщает паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте». Модификация подготовлена в честь ралли «Шелковый путь».

«Кузова красили непосредственно на ВАЗе, в дальнейшем сварка и окраска будет производиться на другом дочернем предприятии ВИС — АВТО. Эмаль похожа на применяемую сейчас для окраски выставочных образцов Lada Iskra SW Cross», — говорится в сообщении паблика.

Lada Niva Sport отличается от стандартной версии внедорожника оригинальными передними сиденьями. Автомобиль должен оснащаться форсированным двигателем мощностью 122 л.с., дисковыми тормозами спереди и сзади, усиленным задним мостом и адаптированным под новый мотор кузовом.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что новый внедорожник Lada Niva Sport будет стоить примерно 1,6 млн рублей.

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Ведущий инженер-конструктор подразделения «Лада Спорт» Константин Гыстаров сообщил, что продажи новой Lada Niva Sport на российском рынке начнутся в середине 2025 года.

Ранее испанцы восхитились внедорожником Lada Niva Sport.