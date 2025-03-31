Chery обновила коллекцию городских велосипедов

Каждую модель теперь оснащают звонком, комплектом крыльев, светоотражателями и держателем для бутылки. Вдобавок появилась разметка на подседельном штыре, которая позволяет точно отрегулировать высоту сиденья.

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В основе конструкции — лёгкая алюминиевая рама авиационного класса весом всего 14,8–15,4 кг. Другие особнности — скрытая проводка тросов, 21-скоростная система Shimano и амортизирующая передняя вилка.

В сезоне весна–лето 2025 представлены две модели: - Chery 26” с рамой 17” — компактная и маневренная, идеально подойдёт подросткам и взрослым ростом 155–170 см; - Chery 27,5” с рамой 19” — универсальный вариант и подойдет для более высоких райдеров (рост 170–195 см).

Как выяснила редакция Quto, Chery 26” стоит 26 430 рублей, а Chery 27,5” — 19 701 рубль. Основное предназначение двухколёсного Chery — спокойные прогулки по хорошим дорогам на небольшие расстояния.

Между тем, в Китае названы самые некачественные автомобили. Рейтинг составила «Сеть качества автомобилей», созданная Администрацией КНР по регулированию рынка.