JAC запустит серийное производство грузовиков в РФ

Китайский автопроизводитель JAC объявил о планах локализации производства коммерческих грузовиков в России. В отличие от других китайских марок, предпочитающих выпускать автомобили под сторонними брендами, JAC намерен организовать в стране совместный выпуск грузовиков под собственной маркой. Об этом рассказал заместитель гендиректора «Джак Автомобиль» Павел Ячников в интервью «Коммерсанту».

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По его словам, решение о создании совместного предприятия (СП) продиктовано изменениями в российской экономической политике, в частности, ростом утилизационного сбора. Для минимизации влияния этих факторов компания намерена заключить специнвестконтракт (СПИК), что позволит получать государственную поддержку и частично компенсировать расходы. Производство будет налажено в четвертом квартале на базе уже существующих мощностей партнера, а первые производственные линии планируется завезти в третьем квартале 2025 года.

Информацию о том, где будет располагаться производство, а также кто выступит партнером по СП, Павел Ячников не раскрыл.

Он добавил, что выпуск начнется с флагманских моделей JAC N90 и JAC N120 (общей массой 9 и 12 тонн соответственно), а в 2026 году к ним добавятся грузовик N200 (20 тонн) и магистральный тягач K7. В четвертом квартале JAC планирует произвести около 400−600 автомобилей, а в 2026 году выйти на объем 4 тыс. единиц с последующим ростом до 6,5 тыс. единиц. При этом локализация сборки будет углубляться, а доля российских комплектующих увеличиваться.

В JAC отмечают, что текущее состояние рынка остается сложным из-за высоких ставок и проблем с лизингом, что негативно влияет на спрос. Однако компания рассчитывает на восстановление отрасли и намерена укрепить позиции в сегменте коммерческого транспорта в России.

Ранее директор по продажам компании «Джак Автомобиль» Сергей Садовенко говорил, что в июне-июле 2025 года на заводе российской автомобильной компании «Соллерс» в Ульяновске начнут производить пикап JAC Т9.