Автолюбитель из Индии превратил свой старый BMW в новый

Владелец 15-летнего BMW 7-Series из Дели решил вдохнуть новую жизнь в свой автомобиль, не приобретая новый флагманский седан, а самостоятельно доработав старый. Он обратился в тюнинг-ателье в Ахмадабаде, где ему помогли превратить его машину в точную копию последней модели BMW.

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По информации CarsCoops, поклонники баварского бренда любят смелые и современные дизайнерские решения, но не всегда могут позволить себе приобрести новинки концерна. Однако один энтузиаст из Индии решил не ограничивать себя в мечтах и воплотил свои фантазии, превратив устаревший седан в точную копию последней модели.

Чтобы добиться такого результата, команда специалистов в тюнинг-ателье изготовила копии фар, задних фонарей, бамперов и других внешних панелей, которые с удивительной точностью повторяют дизайн новой "семёрки". Кроме того, мастерам пришлось срезать все передние и задние кузовные элементы, чтобы детали были подогнаны максимально аккуратно. При этом силовые агрегаты и интерьер остались без изменений.

Для тех, кто не разбирается в автомобилях, заметить отличия от оригинала будет довольно трудно. Проведенная кропотливая работа дала свои плоды, и результат выглядит добротно. Однако при более детальном рассмотрении можно заметить, что двери и колёсные диски не сочетаются с общим дизайном BMW и выглядят чужеродно.

Цена грандиозного обновления держится в секрете, но, учитывая стоимость новой флагманской модели, можно предположить, что тюнинг обошелся гораздо дешевле.

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