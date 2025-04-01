Mazda готовит для китайцев «зеленый» кроссовер

Новинку показали на первом видео, и подробностей пока мало. Известно, что это совместная разработка Mazda и Changan, которая уже готова к массовому производству и появится под названием EZ-60. Кроссовер электрифицированный, так что, вероятно, за основу взят один из существующих электрокроссоверов Changan, например Deepal S05. Последний скоро должен официально выйти на российский рынок.

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Серийный EZ-60 анонсировали в китайских соцсетях Mazda, так что логично предположить, что и дебют состоится в КНР, и ближайшее подходящее мероприятие — автосалон в Шанхае, который откроется в апреле.

По одной из версий, EZ-60 — это серийное воплощение прошлогоднего концепта Mazda Arata, но уже не оригинальная разработка японской марки, а «клон» одной из актуальных моделей суббрендов Changan. На видео показали лишь силуэт кроссовера EZ-60, и его габариты можно оценить весьма условно, но больше всего для «донора» подходят Deepal S05 или S07, с которыми россиянам предстоит уже скоро познакомиться.

Эта версия выглядит логичной еще и потому, что в модельной линейке Mazda уже есть автомобиль на базе Deepal — лифтбек Mazda EZ-6 (также известный как Mazda 6e на европейском рынке), за основу которого взяли Deepal SL03.

Дебютным рынком для Mazda EZ-60, очевидно, станет Китай. Позже модель могут отправить на экспорт в Европу и продавать там под другим названием, как и EZ-6. Вероятно, именно для этого кроссовера японский автопроизводитель ранее зарегистрировал в Европе торговый знак CX-6e.