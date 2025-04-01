Toyota отложила строительство завода по производству батарей

Продажи электрокаров падают, и Toyota приходится корректировать планы. Так, стало известно о переносе начала строительства завода по производству батарей в Японии. Как сообщает Nikkei Asia, Toyota на полгода отложила переговоры с властями префектуры Фукуока о том, где именно должно быть расположено предприятие. Этот вопрос собирались вынести на повестку в апреле, но его обсуждение перенесли на осень. Агентство отмечает, что это не означает полного отказа от проекта батарейного завода, однако номенклатура может быть пересмотрена.
Согласно исходному плану, новый завод Toyota должен был быть введен в эксплуатацию в 2028 году. Там организуют производство батарей нового поколения для электрокаров, которые потенциально могут обеспечить запас хода до 1000 километров. Однако темпы продаж электрического транспорта оказались ниже, чем предполагалось, в связи с чем Toyota уже пересмотрела стратегию электрификации.
Еще в 2022 году ожидалось, что Toyota будет продавать во второй половине нынешнего десятилетия до 1,6 миллиона электрокаров в год. В 2023-м японский автопроизводитель понизил эту планку до 1 миллиона, а позже и вовсе до 800 тысяч.
Корректировка планов отразилась и на модельной линейке. Toyota отложила выпуск большого электрического кроссовера, который намеревалась поставить на конвейер завода в американском штате Кентукки в 2025 году. Сроки были сдвинуты на середину 2026-го.