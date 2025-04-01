Toyota отложила строительство завода по производству батарей

Продажи электрокаров падают, и Toyota приходится корректировать планы. Так, стало известно о переносе начала строительства завода по производству батарей в Японии. Как сообщает Nikkei Asia, Toyota на полгода отложила переговоры с властями префектуры Фукуока о том, где именно должно быть расположено предприятие. Этот вопрос собирались вынести на повестку в апреле, но его обсуждение перенесли на осень. Агентство отмечает, что это не означает полного отказа от проекта батарейного завода, однако номенклатура может быть пересмотрена.

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Согласно исходному плану, новый завод Toyota должен был быть введен в эксплуатацию в 2028 году. Там организуют производство батарей нового поколения для электрокаров, которые потенциально могут обеспечить запас хода до 1000 километров. Однако темпы продаж электрического транспорта оказались ниже, чем предполагалось, в связи с чем Toyota уже пересмотрела стратегию электрификации.

Еще в 2022 году ожидалось, что Toyota будет продавать во второй половине нынешнего десятилетия до 1,6 миллиона электрокаров в год. В 2023-м японский автопроизводитель понизил эту планку до 1 миллиона, а позже и вовсе до 800 тысяч.

Корректировка планов отразилась и на модельной линейке. Toyota отложила выпуск большого электрического кроссовера, который намеревалась поставить на конвейер завода в американском штате Кентукки в 2025 году. Сроки были сдвинуты на середину 2026-го.