Вышел коллекционный Cadillac CT5-V Blackwing

Визуально Cadillac CT5-V Blackwing Le Monstre будет легко узнаваем благодаря оригинальной окраске кузова под названием Magnus Metal Frost, ярко-синим тормозным механизмам Brembo, отделке из углеволокна и индивидуальному дизайну интерьера, подчёркивающему спортивную направленность автомобиля.

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Сердцем этого «заряженного» седана является бескомпромиссный 6,2-литровый V8 с механическим наддувом, выдающий впечатляющие 668 лошадиных сил и 893 Нм крутящего момента, готовые в любой момент сорвать автомобиль с места.

По предварительным данным, стоимость Cadillac CT5-V Blackwing Le Monstre будет превышать цену стандартной версии CT5-V Blackwing на 32 500 долларов США, что делает его не только одним из самых производительных, но и одним из самых эксклюзивных представителей линейки.

В итоге получается автомобиль, гармонично сочетающий в себе бескомпромиссную трековую производительность, премиальную роскошь и дух захватывающего мира автоспорта. Le Monstre ориентирован на тех, кто искренне увлечен спортивными автомобилями и ценит эксклюзивность.

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