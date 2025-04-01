Уникальный дом на колесах выставили на продажу в РФ

В России на сайте объявлений "Авито" появился в продаже уникальный автомобиль для путешествий на базе внедорожника ГАЗ "Тигр". Утилитарный армейский джип с пробегом 20 тысяч километров оценили в 10 миллионов рублей.

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Уникальности машине 2004 года выпуска добавляет установленный в кабине душ с системой очистки воды и модернизированный салон, который в изобилии обит кожей и оборудован различной мультимедиа, телевизором и даже холодильником.

Помимо прочего, авто обладает всеми необходимыми внедорожными опциями, такими как регулируемая пневмоподвеска, шноркель, два топливных бака и электронная лебедка.

Под капотом расположен 6-цилиндровый дизельный мотор фирмы Cummins объемом 5,9 литра и мощностью 180 лошадиных сил, агрегатированный шестиступенчатой механической коробкой передач. Уникальный "Тигр" отличается специальной аэрографией в стилистике наскальных рисунков.

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