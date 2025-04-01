В РФ импортозаместили фары для Lada Vesta

Столичное предприятие НПП «Лосев» сообщило о запуске серийного производства светодиодных модулей, которые используются в головной оптике Lada Vesta. Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли России.

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Весь процесс производства светодиодных элементов показан на видео, опубликованном Минпромторгом России. Готовые LED-блоки отгружают компании «Автосвет», которая занимается непосредственно изготовлением фар и поставкой их Волжскому автозаводу.

Ранее сообщалось, что GS Nanotech выпустила пробную партию микросхем для российского автопрома. Входящая в состав холдинга GS Group фирма GS Nanotech выпустила пробную партию микросхем для нужд автомобильной промышленности. Они используются в электронных блоках и модулях, необходимых для работы систем управления, торможения и климат-контроля.

В начале марта АвтоВАЗ заявил, что февральские продажи лучше январских, но хуже прошлогодних. По итогам последнего месяца зимы официальные дилеры отечественной марки смогли продать 26 716 легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Это сразу на 28,4% лучше январского результата, но на 4% хуже результатов февраля 2024-го. При этом, как отмечает пресс-служба автогиганта, в феврале 2025 года российский авторынок просел на 25%.

Тем временем ФАС проверит АвтоВАЗ из-за завышения цен на Lada. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерены проанализировать ценообразование автомобилей Волжского автозавода после жалобы таксистов. При этом само обращение «Национального совета такси» (НСТ) оставлено без рассмотрения из-за отсутствия необходимых документов.