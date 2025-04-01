В России создали «неотложку» для экстремального бездорожья
У этой машины — кузов размерности H3L2: с высокой крышей, позволяющей стоять, не пригибаясь, и стандартной «газелевской» колесной базой 3145 мм. Как стало известно редакции Quto, благодаря односкатной ошиновке колесные арки не ограничивают ширину прохода, облегчая передвижение медперсонала.
Медицинский салон новой «скорой» разработан инженерами Горьквского автозавода совместно со столичными медиками Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова.
Особое внимание было уделено эргономичному расположению медицинского оборудования и удобству работы врачей. Вся медицинская мебель – металлопластиковая: лёгкая, долговечная и практичная.
Система полного привода аналогична серийному «Соболю NN 4x4»: это жёстко подключаемый привод, понижающая передача и блокировка заднего межколёсного дифференциала.
В движение новинку приводит 2,5-литровый дизель (149 л.с., 330 Нм), с которым работает 5-ступенчатая коробка передач. Сейчас машина проходит заводские и сертификационные испытания.
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Между тем, ГАЗ переводит «Газели» на усиленные коробки передач. С 1 марта такие агрегаты ставят на цельнометаллические фургоны, комби и микроавтобусы поколения Next.