В России создали «неотложку» для экстремального бездорожья

У этой машины — кузов размерности H3L2: с высокой крышей, позволяющей стоять, не пригибаясь, и стандартной «газелевской» колесной базой 3145 мм. Как стало известно редакции Quto, благодаря односкатной ошиновке колесные арки не ограничивают ширину прохода, облегчая передвижение медперсонала.

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Медицинский салон новой «скорой» разработан инженерами Горьквского автозавода совместно со столичными медиками Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова.

Особое внимание было уделено эргономичному расположению медицинского оборудования и удобству работы врачей. Вся медицинская мебель – металлопластиковая: лёгкая, долговечная и практичная.

Система полного привода аналогична серийному «Соболю NN 4x4»: это жёстко подключаемый привод, понижающая передача и блокировка заднего межколёсного дифференциала.

В движение новинку приводит 2,5-литровый дизель (149 л.с., 330 Нм), с которым работает 5-ступенчатая коробка передач. Сейчас машина проходит заводские и сертификационные испытания.

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Между тем, ГАЗ переводит «Газели» на усиленные коробки передач. С 1 марта такие агрегаты ставят на цельнометаллические фургоны, комби и микроавтобусы поколения Next.