Автомобилистов предупредили о весенней опасности на дороге

В министерстве транспорта Московской области сообщили, что с приходом потепления в регионе произошло уже 4 аварии с участием двухколёсных участников дорожного движения, в которых пострадали мотоциклисты.

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Тем временем в ведомстве предупреждают, что открывать сезон пока рано, особенно если поездки предстоят в тёмное время суток: к концу недели синоптики прогнозируют мокрый снег, а также ночные заморозки до -6 градусов.

Водителям двухколёсной техники в министерстве рекомендуют не торопиться с выездом, а подготовить свой транспорт и освежить навыки вождения.

«Автомобилисты, чаще смотрите в зеркала, убеждайтесь в безопасности планируемого манёвра — на дороге может быть байкер», — подчеркнули в Минтрансе.

Помимо этого, сообщается, что на региональных дорогах установлено более тысячи дорожных камер, фиксирующих нарушения правил со стороны мотоциклистов.