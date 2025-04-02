Премиальный бренд Hongqi, принадлежащий китайскому государственному автоконцерну FAW, продолжает расширять линейку электромобилей: в Китае стартовал приём предварительных заказов на среднеразмерный кроссовер Tiangong 06, для которого заявлены версии с 400- и 900-вольтовой электрической архитектурой.

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Hongqi имеет один из самых обширных и постоянно пополняемых модельных рядов в Китае, благодаря чему продажи бренда растут, пусть и не такими быстрыми темпами, как хотелось бы начальству из FAW: за первые два месяца текущего года Hongqi, по данным CAAM, реализовал на родине 67 728 автомобилей (+2,4% по сравнению с АППГ), обогнав таких мощных конкурентов, как Tesla (за тот же период продано 60 480 машин), LI Auto (66 634 шт.), Xpeng (56 291 шт.) и Leapmotor (45 068 шт.).

Свежайшая новинка Hongqi — это среднеразмерный электрический кроссовер из линейки Tiangong, название которой можно перевести с латинизированного китайского на русский как «божественное творение» или «небесное мастерство». В линейке Tiangong уже есть крупный пятиместный кроссовер Tiangong 08 и среднеразмерный седан Tiangong 05. Габаритная длина кроссовера Tiangong 06 — 4750 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1640 мм, колёсная база — 2900 мм. Передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — независимая пятирычажная. Штатные колёса — 19- либо 20-дюймовые.

Tiangong 06 предлагается с одно- и двухмоторными силовыми установками на выбор, электрическая архитектура может быть 400- и 900-вольтовой, на данный момент рассекречены и запущены в предпродажу только 400-вольтовые версии. У моноприводных версий электромотор расположен на задней оси, его максимальная отдача — 210 кВт (286 л.с.) и 317 Нм, ёмкость батареи — 62 либо 85 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 520 и 700 км по циклу CLTC соответственно. Одномоторный кроссовер с батареей на 62 кВт·ч разгоняется до 100 км/ч за 7,4 с, с батареей на 85 кВт·ч — за 7,3 с, максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 210 км/ч.

Двухмоторному полноприводному Tiangong 06 с 400-вольтовой архитектурой положена батарея ёмкостью 85 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 660 км пробега по циклу CLTC. Задний электромотор здесь такой же, как у моноприводных версий, а передний выдаёт 202 кВт (275 л.с.) и 306 Нм, максимальная совокупная отдача силовой установки — 412 кВт (560 л.с.) и 623 Нм, разгон до «сотни» занимает 4 с.

Салон Tiangong 06 оформлен в типично китайском минималистичном стиле, щитка приборов нет, вместо него предусмотрен 65-дюймовый проекционный экран на лобовом стекле, мультимедийный экран — 15,6-дюймовый. В оснащении заявлены мощная аудиосистема Dynaudio (14 динамиков), передние кресла с вентиляцией и массажёрами, панорамная стеклянная крыша и богатый набор электронных ассистентов водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль. Объём основного багажника — 472 л, в передней части кузова есть дополнительный багажник объёмом 48 л.

На стадии предпродаж Hongqi Tiangong 06 стоит в Китае от 184 800 до 230 800 юаней (от 2,16 млн до 2,7 млн рублей в переводе по текущему курсу), реальные розничные цены, как водится, будут немного ниже. Для сравнения скажем, что один из самых популярных в Китае среднеразмерных электрических кроссоверов Zeekr 7X сейчас стоит от 229 900 юаней до 269 900 юаней (от 2,96 млн до 3,16 млн рублей).