В Нижнем Новгороде обновляют "Газель" Next до NN за 300 тысяч

В Нижнем Новгороде набирает популярность гаражный рестайлинг: дорестайлинговую ГАЗель "Некст" за 300 тысяч рублей переделывают в ГАЗель NN, пишет канал RCI News.

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В комплект для модернизации "старой" ГАЗели входят оптика, бампер с противотуманками, решётка радиатора, капот, крылья, рулевое колесо и дверные карты.

Указанный ценник, судя по всему, предполагает стоимость комплектующих и работ, то есть сервис под ключ. На популярном сайте бесплатных объявлений можно найти аналогичные комплекты, но без руля и обшивки дверей, в среднем за 150-200 тысяч рублей.

В начале февраля ГАЗ презентовал линейку новых минивэнов на базе "Соболя NN".