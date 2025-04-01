В России вступили в силу новые штрафы для автомобилистов
С 1 апреля 2025 года в России вступили в силу ограничения на использование иностранных водительских прав. Соответствующие поправки в законодательство опубликованы на официальном портале правовых актов.
Теперь ряд категорий автомобилистов потеряют право управления транспортом. Это касается тех, кто использует для этого водительские удостоверения зарубежных стран.
Штрафы за парковку на тротуарах могут увеличить в три раза
Запрет распространяется на иностранцев с видом на жительство или получивших гражданство, а также на граждан России с иностранными правами. Штраф за это нарушение составит от 5 до 15 тысяч рублей.
Ограничение не касается граждан Белоруссии и россиян с белорусскими правами. Они могут ездить по своим водительским документам так же, как и ранее.
Ранее сообщалось, что группой депутатов Государственной Думы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовлен и отправлен на заключение в правительство России законопроект, предполагающий увеличение штрафов для водителей за парковку на тротуарах в три раза. Авторы инициативы считают, что наказания, установленные в 2011 году, потеряли свою актуальность.