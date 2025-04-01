УАЗы с мотором без утечки масла появятся во втором квартале

На прошлой неделе стало известно, что УАЗы получат модернизированный двигатель ЗМЗ-409. На заводе рассказали, когда он появится на автомобилях.

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Ранее "РГ" писала, что двигатель объемом 2.7 литра получил новую клапанную крышку с увеличенным количеством точек крепления к головке блока цилиндров. Это сводит к минимуму протечку масла.

"Современная обрабатывающая линия, оборудованная серво-прессами, обеспечит точный контроль усилия и глубины прессования направляющих втулок клапанов в ГБЦ. Это гарантирует максимальное качество изготовления головок цилиндров и повысит эффективность работы клапанного механизма двигателя", - рассказали на УАЗе.

Усовершенствованные клапанные крышки и ГБЦ начнут серийно поставляться на сборочный конвейер Заволжского моторного завода во втором квартале 2025 года.

Также на УАЗе напомнили, что модернизированный "четыреста девятый" получит новый модельный ряд ("Патриот", "Пикап", "Профи"), а также семейство УАЗ СГР, включая "Буханку".

К концу осени 2025 года на рынок выйдет обновленный УАЗ "Патриот", который получит рестайлинговую внешность, улучшенный интерьер и новый силовой агрегат - 136-сильный турбодизель и 6-ступенчатую МКП.