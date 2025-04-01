Белоруссия поставит в Новосибирскую область 20 карьерных самосвалов

В этом году Новосибирская область получит партию специализированной техники из Белоруссии. 20 современных карьерных самосвалов пополнят парк добывающих предприятий региона, сообщил вице-премьера Белоруссии Виктор Каранкевич.

© runews24.ru

Особый интерес представляет планы по созданию в столице Сибири специализированного сервисного центра для обслуживания такой техники. Это обеспечит надежную эксплуатацию поставленных машин, а также станет серьезным стимулом для модернизации добывающей отрасли Новосибирской области, пишет ТАСС.

В ходе рабочего визита в Новосибирск Каранкевич провел серию переговоров, во время которых были проработаны направления сотрудничества. Согласование велось на различных уровнях от глав профильных министерств и ведомств до непосредственных представителей промышленных предприятий.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области в 2024 году благодаря нацпроектам прирост медицинских кадров составил почти 500 человек.