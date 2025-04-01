Ford повторно проведет ремонт моделей Bronco Sport и Escape

Проблема относится к Bronco Sport 2021-2023 годов и Escape 2021-2022 годов, оснащенных 1,5-литровым мотором EcoBoost. В этих авто может образовываться трещина в топливной форсунке, что приводит к утечке топлива или паров. Подобные ситуации опасны, они могут вызвать пожар. Под угрозой – 36 тысячи машин.

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Ford уже проводил отзыв из-за этой проблемы. Тогда одной из мер было обновление ПО, но в ряде случаев загружалась некорректная версия, поэтому ремонт не был завершен.

Сейчас фирма требует от специалистов сверять номер программного обеспечения перед завершением обслуживания. Работы будут проведены бесплатно. Владельцы затронутых авто получат уведомления.

Напомним, что в России возобновили продажи Skoda Karoq стоимостью от 2,3 млн рублей. Российских водителей с 1 апреля ждут четыре важных изменения.