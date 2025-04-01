В России выставили на продажу эксклюзивный G55 AMG

Mercedes-Benz G55 AMG является частью эксклюзивной серии, выпущенной в честь 25-летия модели.

© runews24.ru

Под капотом расположен компрессированный V8 с объемом 5,4 литра, который генерирует 476 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Mercedes-Benz G55 AMG может разгоняться до 100 км/ч всего за 5,6 секунды, максимальная скорость – 209 км/ч.

За внедорожник просят 38 млн рублей. В случае экспорта цена будет снижена до 350 тысяч долларов, но обмен на другую модель не предусмотрен.

Напомним, что Ford повторно проведет ремонт моделей Bronco Sport и Escape в США. В России возобновили продажи Skoda Karoq стоимостью от 2,3 млн рублей.