В России разработали ИИ-систему для выявления дорожных дефектов

В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза создали систему на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая позволяет быстро выявлять и фиксировать дефекты на дорогах. Разработка использует технологии компьютерного зрения для анализа видеопотока и обнаружения различных повреждений.

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Система была обучена на более чем 6 тысячах фотографий, на которых были изображены типичные дорожные проблемы. Это позволило нейросети научиться точно определять дефекты в реальном времени.

Разработчики уверены, что система будет полезна не только для водителей, но и для дорожных служб и муниципальных властей. В будущем планируется интеграция технологии с видеокамерами на городском транспорте, что позволит оперативно собирать данные о состоянии дорожного покрытия и передавать их в местные органы управления.

На данный момент система находится в стадии тестирования, а ее прототип будет готов к сентябрю 2025 года. Полная версия разработки будет представлена в декабре 2025 года.