В России сильно подешевел кроссовер Belgee X70

В России стал доступнее самый дорогой кроссовер белорусского бренда Belgee — X70. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

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«Специальная выгода» у Belgee предоставляется дилером покупателю от розничной цены автомобиля. При покупке Belgee X70 в прошлогодних комплектациях она позволяет сэкономить 250 тыс. рублей, а на «свежие» версии 2025 года ее размер сейчас вырос с 50 тыс. до 150 тыс. рублей», — говорится в сообщении портала.

До этого компания Sollers снизила цены на дизельные версии пикапа ST6 на 50 тыс. рублей, который собирается на УАЗе.

Автомобиль с дизелем 2.0 мощностью 136 л.с. после снижения цен в базовой версии стоит 2,68 млн рублей. В исполнении Comfort с дизелем автомобиль стоит 2,78 млн рублей.

Выпуск дизельного двигателя, которым оснащается пикап, локализован в России на заводе Sollers в Елабуге. Этот мотор планируется также устанавливать на коммерческую технику УАЗ «Профи» и внедорожники «Патриот».

Ранее в России начались продажи минивэна китайских миллионеров.