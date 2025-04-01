Какие новые автомобили подешевели в марте

«Автостат» сообщает, что в период с 16 по 31 марта у нескольких брендов, представленных на российском рынке официально, произошли изменения в прайс-листах. Цены были снижены точечно на одну-две модели в определенных комплектациях у Solaris, Evolute и Exeed. При этом в первой половине того же месяца стоимость автомобилей скорректировали сразу 11 марок.

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К апрелю заметно подешевел электрический седан Evolute i-Pro: его стоимость была снижена на 360 тысяч рублей, или 12,6 процента — с 2 850 000 до 2 490 000 рублей. Модель производится на заводе «Моторинвест» в Липецкой области и на нее действуют государственные субсидии и скидки, которые суммарно достигают 991 тысячи рублей. В результате электромобиль можно купить за 1 499 000 рублей.

Заметно подешевели и две модели из линейки Exeed. Это VX, цена которого опустилась на 350 тысяч рублей, или 5,4 — 5,6 процента в зависимости от комплектации, и кроссовер RX, который в топовой комплектации стал доступнее на 100 тысяч рублей, или на 1,8 процента. Exeed VX сейчас стоит 5 940 000 — 6 140 000 рублей, а RX в «топе» можно купить 5 390 000 рублей.

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Наконец, во второй половине прошлого месяца доступнее стал и кросс-хэтчбек Solaris KRX (Kia Rio X в прошлом): у этой модели подешевела комплектация Prestige, с прежних 2 466 000 рублей до нынешних 2 448 000 рублей. То есть на 18 тысяч рублей, или на 0,7 процента.