В России начались продажи Jetour X70, выпущенных на "Автоторе"

В феврале 2025 года в Санкт-Петербурге было продано 7 автомобилей марки Jetour, которые были выпущены на калининградском заводе "Автотор". Об этом сообщает канал AutoRun SPb, напоминая, что промсборка "Джетуров" стартовала в РФ прошлой весной.

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Примечателен также другой факт: в эти семь проданных в Петербурге в феврале моделей входят 4 среднеразмерных кроссовера Jetour X70. Официально о начале выпуска на "Автоторе" этой модели пока объявлено не было.

Тем не менее, на прошлой неделе пресс-служба калининградского завода отрапортовала о выпуске первого тестового кузова на новой роботизированной линии сварки.

"РГ" обратилась за подробностями, однако в компании сообщили, что пока ни бренд, ни название модели раскрыть не могут. Портал "Китайские автомобили" предположил, что речь идёт как раз о X70.

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Можно предположить, что пока на "Автоторе" персонал проходит "тренировку" по сборке Jetour X70 с использованием поставленных, а не сваренных непосредственно на заводе, кузовов.