Власти обсудили запрет езды на электросамокатах по тротуарам

Курьеров на велосипедах выгонят с тротуаров на дороги в РФ. Российские власти продолжают обсуждение различных вариантов снижения аварийности с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также курьеров на велосипедах с электроприводом. На данный момент, как сообщают IZ.RU, в профильных ведомствах задумали серьёзное усиление контроля над этой техникой, для чего нужно внести поправки в ПДД.

© Quto.ru

Так, самокаты и велосипеды с моторами мощностью более 250 Вт предложено приравнять к мопедам. Это значит, что на такой технике нельзя будет ездить по тротуарам, только по правому краю проезжей части, а водители обязаны будут получать водительские права и носить мотошлем.

Контролировать соблюдение правил будут гаишники, которые начнут проводить рейды на нарушителей чаще.

По информации Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за девять месяцев 2024 года в России произошло 920 аварий с участием электровелосипедов. В этих происшествиях погибло 25 человек, ещё 926 получили травмы. При этом в 49% случаев (325 ДТП) на технике передвигались курьеры.

Эксперты, однако, отмечают, что львиная доля курьерских велосипедов оснащается моторами мощностью 4 000 Вт, то есть формально они находятся между велосипедами и мопедами. В ряде случаем дорожные полицейские также не могут зафиксировать нарушение, так как службы доставки или сами водители срывают наклейки, на которых указаны характеристики техники. Как планируется бороться с подобными случаями, пока не уточняется.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым