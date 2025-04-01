Ограничение для движения грузовых авто ввели в Татарстане

Ограничения не касаются автобусных пассажирских перевозок; доставки животных, продуктов, кормов и добавок для сельхозживотных, лекарств, семян, удобрений, топлива, почты, посылок; перевозки грузов, предназначенных для ликвидации последствий различных ЧС; перевозки дорожной техники и стройматериалов для ремонта автодорог; различного спецтранспорта; мусоровозов.

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Проезд другого тяжелого транспорта возможен только при наличии спецразрешения, которое можно оформить в личном кабинете ФКУ «Росдормониторинг».

За проезд без спецразрешения во время действий ограничений предусмотрена ответственность для собственника транспорта, вплоть до штрафа в размере 600 тыс. руб. При этом, транспорт будет задержан.

Ранее сообщалось, что на ремонт четырех дорог в Татарстане выделили 1,46 млрд рублей.