Hyundai Inster превратили в трековый электрокар Insteroid

Электрокар основан на модели Inster, от которой отличается не только гоночной внешностью, но и конструкцией. Из особенностей оснащения можно отметить режим дрифта, кресла-ковши, огромное антикрыло и аудиосистему Beat House.

© Motor.ru

Концепт Hyundai Insteroid черпает вдохновение в мире гейминга. Утверждается, что это секретный проект европейской команды дизайнеров, цель которого — бросить вызов условностям и показать другую, яркую сторону субкомпактного Inster.

Превращение кроссовера в тру-дрим-кар прошло по традиционной схеме: тут и широченный кузов, и новый аэродинамический обвес, и оптимизированные под трек колеса, и даже другая конструкция.

© Hyundai

С целью снижения массы использован пространственный каркас. По гоночному оформленный салон максимально прост и утилитарен: лямки вместо привычных дверных ручек, кресла-ковши, раллийный «ручник», минималистичный щиток приборов. Для отделки взята ткань с трехмерным плетением, полученная из переработанной пряжи. Другие особенности Insteroid — интегрированная аудиосистема Beat House, ездовая надстройка Drift Mode и фирменный маскот Boost, изображения которого общим числом 23 штуки разбросаны по всему салону.

© Hyundai

© Hyundai

Данных о силовой установке нет. Стандартному Inster похвастать особо нечем, поскольку начальным версиям положен 95-сильный электромотор (147 Нм) и батарея ёмкостью 42 киловатт-часа, а вариантам Long Range — мотор мощностью 115 лошадиных сил и аккумулятор на 49 киловатт-часов. Правда, у Hyundai есть опыт скрещивания техники Ioniq 5 N с очень компактным шасси, так что Insteroid вполне может располагать 650 лошадиными силами.

© Hyundai

© Hyundai

© Hyundai

Планов по превращению концепта в серийную модель, понятное дело, нет. Зато машина появится в нескольких видеоиграх. Одна из них будет в стиле тайм-аттак: игроку придется собирать специальные «стероиды», которые превратят Inster в Insteroid. Позже появится и Insteroid Kart как один из автомобилей популярной игры Kartrider Rush+.