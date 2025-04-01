Kaiyi анонсировал новую версию X7 для России

На заводе «Автотор» в Калининградской области началось производство новой модификации флагманского паркетника, главным отличием которого станет наличие полного привода. Уточняется, что такие машины разработаны специально для нашей страны. На данный момент сборка запущена в тестовом режиме, а серийный выпуск начнётся будущим летом.

© Quto.ru

В компании отмечают, что система полного привода оборудована интеллектуальным управлением, распределяющим крутящий момент между осями в зависимости от дорожных условий вплоть до 50:50.

Помимо этого, автомобиль оснащается медиасистемой с голосовым управлением и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камерами кругового обзора с функцией «прозрачный капот» и фирменной телематикой, позволяющей владельцу управлять рядом систем при помощи мобильного приложения.

Кроме того, производитель расширит палитру окрасов кузова модели, россиянам также будет предложено два новых варианта внутреннего оформления.

© Kaiyi

© Kaiyi

© Kaiyi

На данный момент на заводе проводятся работы по настройке оборудования, дооснащению конвейерной линии и отладке технологического процесса. Серийное производство Kaiyi X7 начнётся в конце лета 2025 года.

По предварительным данным, в автосалонах марки новинка появится в III квартале этого года. Все подробности о комплектациях и ценах полноприводного кроссовера станут известны ближе к старту продаж.

Как сэкономить на ОСАГО

Моторная гамма актуальной версии X7 включает в себя 1,6-литровый турбомотор мощностью 186 сил, а также выдающий 238 лошадиных сил агрегат объёмом 2,0 литра. Сочетаются с ними 7-ступенчатый «робот» и привод на переднюю ось. Диапазон цен на флагман варьируется от 2 997 300 до 3 475 900 рублей.