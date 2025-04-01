Kaiyi анонсировал новую версию X7 для России
На заводе «Автотор» в Калининградской области началось производство новой модификации флагманского паркетника, главным отличием которого станет наличие полного привода. Уточняется, что такие машины разработаны специально для нашей страны. На данный момент сборка запущена в тестовом режиме, а серийный выпуск начнётся будущим летом.
В компании отмечают, что система полного привода оборудована интеллектуальным управлением, распределяющим крутящий момент между осями в зависимости от дорожных условий вплоть до 50:50.
Помимо этого, автомобиль оснащается медиасистемой с голосовым управлением и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камерами кругового обзора с функцией «прозрачный капот» и фирменной телематикой, позволяющей владельцу управлять рядом систем при помощи мобильного приложения.
Кроме того, производитель расширит палитру окрасов кузова модели, россиянам также будет предложено два новых варианта внутреннего оформления.
На данный момент на заводе проводятся работы по настройке оборудования, дооснащению конвейерной линии и отладке технологического процесса. Серийное производство Kaiyi X7 начнётся в конце лета 2025 года.
По предварительным данным, в автосалонах марки новинка появится в III квартале этого года. Все подробности о комплектациях и ценах полноприводного кроссовера станут известны ближе к старту продаж.
Моторная гамма актуальной версии X7 включает в себя 1,6-литровый турбомотор мощностью 186 сил, а также выдающий 238 лошадиных сил агрегат объёмом 2,0 литра. Сочетаются с ними 7-ступенчатый «робот» и привод на переднюю ось. Диапазон цен на флагман варьируется от 2 997 300 до 3 475 900 рублей.