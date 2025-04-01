Навязывание допуслуг в автосалонах может стать незаконным

Законопроект, призванный защитить покупателей от навязывания дополнительных услуг, в том числе в автосалонах, будет рассмотрен на этой неделе в приоритетном порядке, рассказал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Многие сообщали, что часто сталкиваются с подобным: при пользовании услугами банков, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, обращении в автосалоны, покупке пакетов связи и подписок и т.д.», - заметил он.

По словам спикера Госдумы, законопроект предусматривает продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату только с согласия потребителя, устанавливает

запрет на навязывание услуг до заключения договора о приобретении основных товаров, а также исключает проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг.

Также покупателям должно быть предоставлено право требовать возврата денег за предоставленные без согласия товары, услуги и работы, которое подлежит удовлетворению в течение трех дней, подчеркнул Володин.

Ранее президентом России был подписан закон о штрафах за навязывание потребителям товаров и услуг за дополнительную плату. Авторам законопроекта выступили депутаты Иван Сухарев и Сергей Каргино. Они указывали на то, что при продаже машины автосалоны навязывают клиентам заключение договора страхования с конкретной компанией, из-за чего те несут лишние расходы.