Гибрид Mazda EZ-6 появится в России

Лифтбеки собираются возить к нам «официально» из Китая, хотя в Европе модель тоже продается — но под именем Mazda 6e. Деталей пока нет. Известно лишь, что в России будут продавать именно бензоэлектрическую версию, тогда как в КНР есть и полностью электрическая.

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По данным «Автовзгляда», в Россию для сертификации привезли лифтбек Mazda EZ-6. Российское представительство вряд ли имеет к этому отношение — импортером будет совсем другая компания, — да и сам EZ-6 «Маздой» может считаться лишь наполовину или вообще на одну треть. Производство модели налажено в Китае, на заводе СП Changan Mazda, а её в основе лежит пятидверка Deepal SL03. Под именем Mazda 6e лифтбек продается и в Европе — но только как электрокар.

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В Китае также есть последовательный гибрид, оснащенный «атмосферником» 1.5 и электромотором мощностью 218 лошадиных сил. Именно такую модификацию сертифицируют в России, причем одобрение типа транспортного средства будет опубликовано в открытой базе Росстандарта со дня на день. На электротяге EZ-6 проезжает 130—200 километров (CLTC) и стоит на родине от 139 800 юаней, что соответствует 1,6 миллиона рублей.

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Цен пока нет. На сайтах объявлений о продаже автомобилей Mazda EZ-6 оценивается в 3 650 000 рублей — столько просят за электрокар с 258-сильным мотором и запасом хода около 600 километров.