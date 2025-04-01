Белорусы начали «инвестировать» деньги в красивые номера

В соседней стране начали выдавать новые регистрационные знаки: если прежде жителям Минска выдавали таблички с кодом региона 7, то теперь минские номера заканчиваются восьмёркой. И за ними началась настоящая охота: перекупщики «бронируют» красивые сочетания, ставя на учёт откровенно дешевые автомобили для дальнейшей перепродажи.

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В Белоруссии легализована услуга по подбору регистрационных знаков с желаемой цифровой комбинацией. В случае с предыдущей серией свободных вариантов просто не осталось — они были давно выкуплены.

С появлением «восьмёрки» у многих автовладельцев появился реальный шанс заполучить красивые номера. За подбор комбинации букв и цифр нужно заплатить 10 базовых величин — это около 11 тысяч российских рублей.

Кроме того, за изготовление номерных знаков в индивидуальном порядке придётся отдать ещё примерно 65 тысяч. Итого цена вопроса составляет порядка 76 тысяч российский рублей (в пересчёте).

В Сети уже появилось видео, где в одной локации замечены сразу несколько автомобилей с красивыми буквенно-цифровыми сочетаниями из новой серии. Причем стоимость самих машин заметно ниже стоимости изготовления знаков.

Кстати, в Белоруссии считают «бетонки» дорогами будущего. И даже разрабатывают новые технологии строительства таких дорог.