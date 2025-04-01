Перестанет ли действовать отсрочка по замене прав

Некоторые СМИ и даже некоторые официальные каналы сообщают, что с сегодняшнего дня отменяется отсрочка на замену водительских удостоверений по истечению их срока действия. Возможно, это первоапрельская шутка. Но не очень удачная. С сегодняшнего дня ничего подобного в силу не вступает.

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Напомним историю вопроса. В 2022 году вышло постановление правительства, согласно которому водительские удостоверения, срок действия которых истекал с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, стали действительными еще три года.

Затем вышло другое постановление правительства. Оно также на три года продлевало действие водительских удостоверений, срок которых истекает до 31 декабря 2025 года. И это постановление никто не отменял.

В итоге, тем водителям, срок действия прав которых истек еще в 2022 году, в этом году действительно необходимо поменять водительское удостоверение до месяца, в нем указанного. На них новая отсрочка не распространяется. Ведь речь и не идет об отсрочке. Речь идет лишь о том, что правам на территории России продлили срок действия на три года. Берем документ, смотрим на дату завершения срока действия, прибавляем три года. Вот тогда его срок действия точно истечет.

Водителям, у которых срок действия прав закончился в 2023 году можно с ними ездить по российским дорогам до 2026 включительно. У тех, у кого срок истек в 2024 - до 2027. А тем водителям, у которых срок действия водительского удостоверения истекает в 2025 году, можно с ними ездить до того месяца, который указан в правах, до 2028 года.

Но если потребуется выехать за границу, даже в ту же Белоруссию, то водительское удостоверение придется поменять. Поскольку эта льгота действует только на территории России.