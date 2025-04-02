Автовладельцы пожаловались на невозможность поставить машину на учет из-за сбоя в базе ГИБДД, сообщает Telegram-канал Baza.

«База ГИБДД интегрирована с системой «Госуслуг». С прошлой недели она начала постоянно виснуть, а с начала этой, кажется, и вовсе упала. Никто не может зайти в личный кабинет и поставить машину на учёт. Отделения, где можно зарегистрировать авто, переполнены автовладельцами с талонами на руках, но, по словам источника, заветные квиточки достаются не всем», — сообщает канал.

По словам источника, полицейские также не могут узнать автомобиль по номеру, найти электронный ПТС или информацию об угоне из-за сбоя. При этом сроки восстановления системы никто не знает.

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9 апреля 2024 года в Москве и Московской области произошел массовый сбой базы ГИБДД. По данным Tegram-канала Mash, в подразделениях возникли очереди. Чтобы получить или обменять права, а также зарегистрировать авто люди простояли более четырех часов.

Позже стало известно, что массовые сбои в системе регистрации транспорта в ГИБДД зафиксированы по всей России.

Ранее стало известно о связи проблем с талонами в ГИБДД с коррупцией.