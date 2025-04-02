В Коломне представили автодом на базе фургона «Газель Next»

Компания «Современные транспортные технологии» на форуме производителей кемперов и туроборудования Camper Forum представила проект автодома на базе серийного автомобиля «Газель Next», в разработк которого также приняла участие компания «АКРОСС».

© Quto.ru

В качестве основы выступил самый крупный (длина колёсной базы — 3745 мм) цельнометаллический фургон «Газель Next». На автомобиле применена задняя пневматическая подвеска, 150-сильный дизельный двигатель и 5-ступенчатая механическая коробка передач.

© ГК «СТТ»

© ГК «СТТ»

© ГК «СТТ»

Кемпер оборудован кухней со встроенными индукционной плитой, холодильником и мойкой. Жилой модуль включает полноценный санузел, современную систему отопления и продвинутый энергоблок — с генератором, двумя гелевыми аккумуляторами и солнечными батареями.

Автодом спроектирован для комфортного размещения четырёх путешественников, поэтому передние кресла оборудованы поворотными механизмами. Также есть обеденный стол, четыре кровати, багажные отделения и раскладные стулья для организации пикника.

Между тем, в России создали «неотложку» для экстремального бездорожья на базе полноприводной «Газели». У этой машины — кузов размерности H3L2 — с высокой крышей и стандартной колёсной базой.