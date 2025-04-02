Участок трассы "Таврида" закрыли для большегрузов

На трассе "Таврида", при въезде в Севастополь, введено ограничение на проезд грузовых автомобилей. Таким образом в городе хотят снизить количество аварий с фурами.

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Попавший под запрет участок находится между так называемой Президентской дорогой и выездом из города Инкерман. В этом месте на трассе "Таврида" расположен затяжной спуск, с которым не справляются грузовики. У некоторых не выдерживают тормоза, и они несутся вниз, сметая все на своем пути. Причиной часто становится перегруз, большой возраст транспортных средств, экономия на запчастях.

Специально для фур на этом спуске построен тормозной тупик, куда можно свернуть для экстренного торможения, если отказали тормоза. Но он не спасает ситуацию. Да и нерадивые автомобилисты часто просто так заезжают сюда, чтобы полюбоваться видом на Инкерманскую долину.

На роковом спуске уже произошло множество аварий с серьезными последствиями. В августе 2022 года "КамАЗ", у которого отказали тормоза, загорелся и протаранил 12 автомобилей. Погиб человек, более 20 пострадали. Летом 2023 года на этом же отрезке DAF с прицепом, летевший вниз на огромной скорости, смял пять легковушек. Чудом все остались живы, один человек доставлен в больницу. Спустя пару дней - новое ДТП: из-за неисправности тормозной системы перевернулся груженный зерном "КамАЗ".

Летом 2024 года снова перевернулся зерновоз, водитель не справился с управлением. Последней каплей стала авария в марте 2025 года. Столкнулись два грузовика, движение было заблокировано. Фургон, который вез продукты для фастфуда, был искорежен до неузнаваемости. Груз разбросало по проезжей части. К счастью, оба водителя не пострадали.

Последствия ДТП приходится устранять Севавтодору за счет бюджета города: очищать дорогу, эвакуировать поврежденные автомобили, ремонтировать дорожное ограждение.

Сначала на опасном отрезке ограничили скорость до 60 километров в час. Но это не помогло, аварии повторялись. В итоге было решено вообще закрыть проезд для большегрузов.

"Решение было принято департаментом транспорта Севастополя на основании проведенного анализа аварийности на данном участке дороги", - сообщили в госавтоинспекции города.

На трассе уже появилась желтая информационная табличка "Движение грузового транспорта запрещено". Далее перед съездом на Президентскую дорогу стоит знак, указывающий направление грузовым автомобилям, а после съезда - знак, запрещающий движение грузовиков. Он касается автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны. То есть небольшим фургонам типа "Газель" можно проезжать по "Тавриде".

Фуры смогут объехать участок через Инкерман. Длина прямого пути по федеральной трассе - 6,5 километра, а объездного - 23 километра. Там, кстати, тоже есть крутой спуск, но не такой продолжительный.

Водители удивлены новшеству и не всегда успевают сориентироваться. Поэтому на дороге дежурит наряд ДПС. Сотрудники направляют грузовики в объезд и, если нужно, объясняют, как доехать до Севастополя.

Ограничение пока введено до конца 2025 года, затем его могут продлить. В обратном направлении, в сторону Симферополя, запрета для фур нет.

Справка "РГ"

7-й участок "Тавриды", проходящий по Севастополю, был открыт в 2020 году. Это самый сложный отрезок крымской федеральной трассы. Была пробита новая дорога в горной местности в обход населенных пунктов. Строителям пришлось делать высокие насыпи и срезать скалы, укреплять склоны от геологических процессов. В 2023 году завершилось строительство 8-го участка трассы до развязки на Ялту. На Ялтинском кольце появилась двухуровневая развязка с путепроводами тоннельного типа.