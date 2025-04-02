"Шестисотый" в отличном состоянии выставили на продажу в РФ

В ходе мониторинга сайта объявлений "Российская газета" обнаружила в продаже уникальный 33-летний Mercedes S600 с пробегом 29 000 километров.

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Седан в кузове W140 кисти легендарного дизайнера Бруно Сакко выпускался с 1991 по 1998 год. Этот флагман, благодаря своему неустаревающему стилю, до сих пор пользуется популярностью у энтузиастов и коллекционеров.

Представленный экземпляр был выпущен в 1992 году. Под его капотом находится огромный двенадцатицилиндровый двигатель объемом шесть литров и мощностью 408 лошадиных сил. В паре с ним работает автоматическая коробка передач, привод - задний. Кузов немецкого автомобиля окрашен в серебристый металлик, а интерьер выполнен в темных тонах с обилием деревянных вставок и натуральной кожи.

По словам владельца, Mercedes совсем недавно прошёл полноценное техническое обслуживание, и у него есть полный пакет документов, подтверждающих малый пробег. Машина была недавно привезена из Европы, ЭПТС уже оформлен.

Продавец из Москвы просит за свой янгтаймер внушительную сумму - 14 350 000 рублей.

Ранее "РГ" писала о том, что в Бельгии на продажу выставили уникальный BMW c двигателем W10.