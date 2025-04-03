Chery выпустит дешевый кроссовер Omoda

Компания Chery опубликовала дизайнерские скетчи новой модели в линейке Omoda - C3. Судя по индексу, это будет самый доступный кроссовер.

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Информации о новинке нет никакой. По изображениям можно предположить, что выбран формат кросс-купе, возможно, со скрытыми дверными ручками задних дверей. Много прямых и рубленых линий на данном этапе позволяют предположить, что ставка сделана на агрессивность - такая ответка Geely Coolray и GAC GS3.

По салону пока понятно лишь то, что центральную консоль занимает вертикальный планшет, а на тоннеле отсутствует селектор трансмиссии.

Сроки выхода на рынок пока не уточняются. Ранее "РГ" рассказывала подробности о комплектациях другой новинки - флагманского кроссовера Omoda C7 для России.