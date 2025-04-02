В Россию привезли новую семиместную Toyota

В РФ появились в продаже новые 7-местные Toyota Veloz по цене от ₽3,1 млн

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В Россию по параллельным каналам продолжают привозить Toyota Veloz. Сейчас эти компактвэны продаются сразу в нескольких регионах РФ по цене от 3,05 млн рублей.

Все эти модели бренда представлены в одинаковой комплектации с комбинированной отделкой салона, цифровой приборной панелью, бесключевым доступом, мультимедийной системой и другими опциями.

Самую дешевую Toyota Veloz предлагает привезти под заказ компания из Владивостока за 3,05 млн рублей. У другой фирмы из Владивостока аналогичный автомобиль стоит уже 3,59 млн рублей, а частник из Ноябрьска предлагает компактвэн за 3,35 млн рублей.

Все перечисленные авто оснащены 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 106 л. с., вариатором, привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.