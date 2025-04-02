Седан Changan Eado Plus получил доступную версию с МКП

Странным образом перешёл в новый модельный год седан Changan Eado Plus на родине бренда: в Китае машину предложили с простейшей механической коробкой передач.

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Автомобиль никак не изменился ни внешне, ни внутренне. Из обновок - силовой агрегат: турбомотор объёмом 1.5 литра (110 л.с., 152 Нм) и 5-ступенчатая МКП. Паспортный расход в среднем - 6,5 литра на 100 км. Если быть точным, то эта связка для модели не нова и уже устанавливалась ранее, но её, видимо, из-з низкого спроса убрали.

Цена новинки - 72 900 юаней (примерно 855 000 рублей), что на 21 тысячу юаней дешевле базового Eado Plus 2024 модельного года с турбомотором 1.4 в паре с преселективным роботом.

Именно такая версия представлена в текущий момент в России. Седан длиной 4730 мм и колёсной базой 2700 мм можно купить начиная от 2,44 млн рублей (цена на авто 2024 года выпуска).