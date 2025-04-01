Экс-завод Toyota в РФ получил многомиллионный убыток

ООО «Шушары-Авто», владеющее заводом Toyota в Санкт-Петербурге, закончило прошлый год с убытком 434 миллиона рублей, сообщает «Фонтанка». Для сравнения: в 2023-м чистый убыток предприятия составил 283 миллиона. Завод уже несколько лет находится в простое, но, кажется, его судьба наконец решилась: на площадке собираются наладить выпуск автомобилей Aurus, и под новое производство уже ищут сотрудников.

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Toyota закрыла предприятие в поселке Шушары в Санкт-Петербурге осенью 2022 года. Оно перешло «Шушары-Авто» — дочерней организации подведомственного Минпромторгу ФГУП НАМИ.

Завод несколько раз пытались перезапустить, но каждый раз процессу что-то мешало: инсайдеры сообщали то о неудачных переговорах с восточными партнерами, то о негативном влиянии санкций.

В марте 2025 года предприятие начало нанимать персонал, причем поисками занялась кадровая служба Aurus. В частности, компания ищет инженеров по экстерьерам и интерьерам «для новых и текущих моделей», ведущего инженера по электрике и электронике автомобиля, менеджера по исследованиям и разработкам в области электрики и электроники, а также менеджера шасси.

Кто поможет Aurus воскресить производство после долгого простоя, пока неизвестно. Ранее марка намеревалась поставить на конвейер как минимум четыре модели бизнес- и премиум-класса, включая седан. В начале прошлого года планы наладить на «тойотовском» заводе сборку Aurus подтверждал тогдашний глава Минпромторга Денис Мантуров.