Европейцы начали уничтожать машины Tesla

После угроз начала новой торговой войны со стороны президента США Дональда Трампа и скандальных заявлений Илона Маска европейцы начали настоящую охоту на американские электрокары. Например, в Риме подозрительный пожар охватил стоящие на парковке дилера машины, в результате чего повреждены 17 транспортных средств.

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В местной полиции отмечают, что пока не могут с уверенностью обвинить в произошедшем на территории автосалона Tesla вандалов. Однако за последнее время во всём мире количество подобных инцидентов значительно увеличилось, так что правоохранители подозревают, что пожар не случайный.

Так как инцидент произошёл ночью и шоурум был закрыт, в пожаре никто не пострадал. Однако огонь полностью уничтожил 16 электромобилей, ещё один подлежит восстановлению. Помимо этого, непоправимые повреждения получил навес, под которым стояли машины. До основного здания пламя добраться не успело.

К слову, все машины были подготовлены и готовы к отправке клиентам. Точная сумма ущерба пока не называется.

Стоит отметить, что буквально за несколько дней до возгорания движение Tesla Takedown организовало протестные акции более чем у 200 дилерских центров марки в Европе и Северной Америке. Большая часть протестов прошла мирно, но на некоторых из них были замечены акты вандализма.

Кроме того, в марте на территории Италии, Германии и Франции уже было зафиксировано несколько подозрительных пожаров, в которых полностью выгорели электромобили Tesla. Помимо этого, более 80 машин было повреждено в одном из канадских шоурумов.