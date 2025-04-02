Как советские ученые чуть не перевернули мировой автопром

Основным достоинством «Волги-Атом» являлась практически неограниченная дальность хода. В 1964 году на Дмитровском полигоне, построенном НАМИ специально для испытаний этого проекта, машина продемонстрировала впечатляющие показатели. Без дозаправки она могла проехать свыше 60 тысяч километров, разгоняться до 420 км/ч и достигать отметки в 100 км/ч за 2,3 секунды. Однако после выработки ресурса двигатель требовал полной замены – перезарядка урановым топливом представляла собой чересчур сложную задачу, а его утилизация создавала серьезную опасность для окружающей среды.

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Специалисты ОИЯИ продолжили совершенствование силовой установки, переведя ее на газообразное топливо – гексафторид урана. Экспортный вариант автомобиля получил имя «Volga JINR U-Gas», а более роскошная версия – «Model 105 Dubna». Эта машина позиционировалась как средство передвижения для высшего политического руководства, включая членов Политбюро ЦК КПСС и влиятельных мировых деятелей.

Недавно обнародованные архивы советского КГБ раскрывают список именитых персон, проявлявших интерес к покупке автомобиля. Среди них числятся Джон и Роберт Кеннеди, кубинский лидер Фидель Кастро, известный финансист Джордж Сорос и даже будущий президент США, в то время курсант Дональд Трамп. И это не случайно, ведь даже базовая модель модернизированной «Волги-Атом» имела впечатляющий запас хода в 40 000 километров без необходимости дозаправки. Процесс дозаправки был простым: требовалось заправить гексафторид урана в шестнадцать цилиндров двигателя на любой станции сети «ОИЯИ» и запустить тепловыделяющие элементы (ТВЭЛы) прямо из салона. При этом скоростные характеристики автомобиля оставались на высоком уровне.

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Тем не менее, разработка «Волги-Атом» была прекращена в 1965 году. После смещения Никиты Хрущева, новое руководство страны во главе с Леонидом Брежневым отказалось от поддержки проекта. Брежнев, предпочитавший немецкие Mercedes-Benz, не проявлял особого интереса к советскому автомобилестроению. По его приказу все изготовленные экземпляры автомобиля были разобраны, а научные исследования в области атомных двигателей были полностью остановлены.