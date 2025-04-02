Вспоминаем безумный Mini Speedster от Alpine

2000-е были крутыми. Посмотрите на концепт Mini Speedster 2004 года от Alpine — компании, которая делает аудиосистемы, а не спортивные Renault! Это буквально скин для проигрывателя Winamp на колёсах.

© Carakoom

Шоу-кар Speedster появился за семь лет до того, как Mini представила свою серийную модель Roadster. В основе концепта лежал обычный Mini Cooper S, но Alpine превратила его в демонстрацию своих передовых на тот момент технологий для автомобильных аудиосистем.

Самое забавное — у Speedster центральное расположение водительского сиденья, как у McLaren F1, а руль выглядит так, словно это гоночный штурвал. Но на этом сходство с суперкарами заканчивается.

По бокам от кресла расположены шесть GPS-навигаторов, а рычаг переключения передач, возможно, установлен в самом неудобном месте в истории — где-то на северо-востоке от руля, причём его верхняя часть смотрит прямо на водителя.

Я также не уверен, что сиденье вообще предназначено для человеческого тела — выглядит так, будто его стащили с декораций фильма «Восставший из ада».

Но выглядеть максимально неудобным — это ещё не всё, на что способно это кресло. Оно установлено на рельсовом механизме, который позволяет ему сдвигаться назад вместе со всей задней частью автомобиля. Зачем? Да просто потому что могли.

В полностью раздвинутом положении из-под кузова появляются два гигантских сабвуфера, похожих на форсажные камеры реактивного двигателя. Правда, есть один нюанс: в этом режиме водитель больше не может дотянуться до органов управления машиной.

И вишенка на этом торте абсурда — GPS-навигатор, установленный сзади. Для кого он? Для машины позади, чтобы водитель тоже знал, куда вы едете?

Завершает образ Winamp-скина ливрея в стиле электрических разрядов поверх цвета, который можно описать только как «синий из дешёвых солнцезащитных очков». По данным старой статьи на Carsales, эту окраску делал художник, который также работал над «Двойным форсажем».

Если бы кто-то взял все дизайнерские тренды начала 2000-х, выпарил их до концентрата, как звёздный шеф-повар, то результатом стал бы именно этот Alpine Mini Speedster — нравится вам это или нет.

Машина даже выиграла приз Best in Show на выставке Consumer Electronics Show в 2004 году.