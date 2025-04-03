Hyundai показал второе поколение кроссовера Nexo

Хотя этот автомобиль может выглядеть как концепт-кар, на самом деле это второе поколение водородного кроссовера Hyundai Nexo, представленное на Сеульском автосалоне в Корее.

© Carakoom

Его внешний вид вдохновлён концептом Initium, который Hyundai представил в октябре прошлого года. Как и в случае с другими недавними моделями Hyundai, серийная версия Nexo сохраняет многие черты концепта.

Новый Nexo создан в соответствии с дизайнерской философией Hyundai «Искусство стали» и кардинально отличается от своего предшественника. Если предыдущая модель имела мягкие и округлые формы, то новое поколение характеризуется более мужественным и угловатым дизайном, что также выделяет его среди других моделей Hyundai.

Передняя часть оснащена светодиодными фарами, которые Hyundai называет «HTWO». Каждая состоит из четырёх отдельных точек.

Форма и размер боковых окон также привлекают внимание, особенно массивные задние стойки, которые разделяют боковые окна и переходят в задние двери.

Hyundai сосредоточилась не только на обновлении дизайна Nexo, но и значительно улучшила силовую установку. Теперь автомобиль оснащён батареей ёмкостью 2,64 кВт·ч, водородным топливным элементом мощностью 147 л.с. (110 кВт) и электродвигателем на передней оси, развивающим 201 л.с. (150 кВт).

Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 секунды, а объём водородного бака увеличен с 6,33 кг до 6,69 кг. Hyundai заявляет, что запас хода превышает 700 км, а заправка занимает всего пять минут.

Подобно электромобилям Hyundai, Nexo FCEV предлагает функцию Vehicle-to-Load (V2L). Также доступны цифровые боковые зеркала, а европейские модели имеют грузоподъёмность до 1 000 кг.

Интерьер нового Nexo включает в себя элементы, знакомые по моделям Santa Fe и Palisade.

Панель приборов объединяет 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Также имеется 12-дюймовый проекционный дисплей, селектор передач на рулевой колонке и аудиосистема Bang & Olufsen.

Hyundai приняла разумное решение оснастить Nexo отдельной сенсорной панелью для управления климатическими настройками, вместо интеграции их в основной дисплей.

Среди других особенностей салона — две беспроводные зарядки для смартфонов, цифровое зеркало заднего вида и беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Цены пока не опубликованы.