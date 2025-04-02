В продаже появился гоночный «танк» с двумя турбированными V8

Необычный шоукар построили в 1987 году для участия в выставочных мероприятиях. Кроме того, машина участвовала во множестве гоночных шоу. К примеру, Overtime Traxx выполнял прыжки через другие автомобили. Сегодня владелец «танка» готов расстаться с ним за 92 тысячи долларов (примерно 8 миллионов рублей по текущему курсу).

© Motor.ru

После создания в 1987 году монструозная машина получила название Bigfoot Fastrax. В конструкции «танка» инженеры использовали два восьмицилиндровых мотора от Chevrolet, а также кузов от фургона той же марки. Позднее транспортное средство приобрел американец Боб Чендлер, известный своей любовью к монстр-тракам. Мужчина оборудовал «танк» парой V8 от Ford, кузовными панелями от минивэна Aerostar, а также назвал свое творение Overtime Traxx.

© Racing Junk

© Racing Junk

© Racing Junk

© Racing Junk

© Racing Junk

В настоящее время, пережив очередную модернизацию, монстр-трак получил два 9,4-литровых агрегата Chevrolet, каждый из которых оснастили шнековым компрессором фирмы Blower Drive Service. Оба мотора размещены за креслами водителя и пассажира. Суммарная отдача силовой установки неизвестна. Управление транспортным средством осуществляется с помощью специальных рычагов.

В 2022 году житель Грузии построил монстр-трак на базе Lada Niva. Под капотом внедорожника с гигантскими покрышками оказался двигатель от Opel.